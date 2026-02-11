Причина кроется не в полотенцах, а в обычных ошибках при уходе, говорится в инстаграм-сообщении Софии Сизовой.

Читайте также Британские хозяйки добавляют зубную пасту в стиральную машину: в этом есть неочевидная польза

Блогер часто делится домашними советами, поэтому рассказала несколько лайфхаков, которые помогут текстилю вернуть мягкость и приятный запах. По ее словам, не обязательно покупать дорогие средства. Достаточно изменить несколько привычек в стирке и сушке. Всего четыре шага – и полотенца снова станут мягкими на ощупь и будут сохранять чистый аромат дольше.

Как стирать полотенца, чтобы они были мягкие?

Уксус вместо кондиционера

Добавляйте половину стакана столового уксуса в отсек для кондиционера - он смягчает ткань и убирает неприятные запахи.

Правильная температура стирки

Стирать полотенца надо при температуре 40 – 60°C. Таким образом они лучше отстираются и не будут жесткими.

Очистка стиральной машины лимонной кислотой

Время от времени стиральную машину надо очищать. Необходимо 2 столовые ложки лимонной кислоты добавить прямо в барабан, а половину стакана – в контейнер для порошка. Тогда нужно запустить холостую стирку, чтобы убрать накипь и запахи.

Не перегружайте барабан

Полотенца в барабане должны свободно крутиться. Таким образом они лучше выстирываются и остаются пушистыми.

Простые лайфхаки для стирки полотенец: смотрите видео

Какой ингредиент творит магию с полотенцами?

Ресурс Kobieta Onet пишет, что надо добавить две ложки соды в барабан стиральной машины, чтобы полотенца оставались рыхлыми. Также они советуют полотенца сушить в сушильной машине или в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежность.

Что еще стоит прочитать?