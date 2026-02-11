Даже старую посуду можно довести до блеска с помощью простого средства, которое есть почти на каждой кухне, пишет Express.

Чем отмыть старую сковородку?

Австралийская блогерка Элле Кресс рассказала об интересном способе очистки сковородок из нержавеющей стали. По ее словам, метод способен спасти даже в сложных случаях.

Коричневые пятна и потемнения появляются из-за пригоревшего жира, жесткой воды или перегрева металла. Это выглядит неэстетично и портит впечатление от кухни. Чтобы вернуть посуде опрятный вид, нужно поставить сковородку на плиту, выжать на дно сок половины лимона, добавить кипятка и включить минимальный огонь.

Когда жидкость начнет нагреваться, нужно осторожно пройтись деревянной лопаткой по дну – тогда нагар начнет легко отставать. Далее достаточно лишь слить жидкость и помыть сковородку обычным средством. Секрет этого метода довольно прост: лимонная кислота помогает растворить загрязнения и возвращает стали блеск без агрессивной химии.

Простой способ очистки сковородки: смотрите видео

Некоторые хозяйки прибегают к использованию кислородного порошка, но он не справляется с удалением старого нагара.

Чем еще очистить сковородку?

Кроме лимонного сока есть еще один простой способ, который хорошо выводит нагар, пишет Martha Stewart. Нужна только мягкая губка, средство для мытья посуды, пищевая сода и уксус. Сначала надо засыпать сковородку содой и уксусом, чтобы возникла реакция, а потом отчистить все проволокой. Последний момент – дополнительное мытье средством для мытья посуды, чтобы избавиться от остатков соды и резкого запаха уксуса.

Какие еще есть интересные советы?