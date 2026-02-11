Часто залишки забиту каналізацію намагаються виправити домашніми засобами – содою чи оцтом, проте в складних випадках вони не працюють, пише Express.

Чим найкраще прочищувати каналізацію?

Спочатку треба ретельно очистити піддон з душу від нальоту й максимально видалити волосся зі зливного отвору. Для цього можна скористатися зубочисткою, яка допоможе витягнути наверх волосся, а далі його потрібно прибрати паперовим рушничком.

Далі потрібно вилити увесь вміст пляшки засобу для прочищення труб у злив. Виробники найчастіше радять залишати рідину лише на 30 хвилин, але якщо є серйозне засмічення, то можна залишити на цілу ніч. Після заливання душової рідиною, у ванній кімнаті може певний час зберігатися різкий запах, тому краще відкрити вікно для провітрювання чи увімкнути вентилятор.



Каналізацію у ванній варто прибирати спеціальним засобом / Фото Pexels

Наступного ранку злив треба промити гарячою водою. Важливо лише не використовувати окріп, бо висока температура може пошкодити труби. Достатньо тільки закип’ятити воду, дати їй трохи охолонути, а тоді поступово вилити у злив.

Результат приємно здивує кожного, бо вода почне стікати швидко та без затримок. Саме засіб призначений спеціально для прочищення труб – впорається на відмінно. У такий спосіб можна виправити засмічення навіть без виклику сантехніка.

А от для ефективного очищення унітаза від вапняного нальоту можна використовувати оцет, заливши його у бачок і залишивши на годину, пише Martha Stewart. Сода також підходить для видалення вапняного нальоту, її можна використовувати як порошок або розчинити у воді для утворення спрею.

