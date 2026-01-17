Чтобы быстро и легко заснуть в холодной квартире, специалист по сну Фиби Стрит рассказала 8 практических советов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun. Она привела примеры, почему важно греть кровать, а не комнату, а также добавила, какие ткани выбирать и как защититься от сквозняка.

Читайте также Обогреть квартиру можно старыми утюгами: неожиданный лайфхак

Как заснуть в холодной квартире?

Грейте не комнату, а кровать

Эксперт говорит, что прохладная спальня хорошо способствует лучшему сну. Некоторые даже рекомендуют перед сном открывать окна, чтобы впустить холодный воздух.

Теплые руки и ноги

Иногда бывает трудно расслабиться, если руки или ноги холодные. В таком случае надо одеть теплые носки, использовать грелку для ног и растирать руки перед сном.

Легкое одеяло

Плотное и тяжелое одеяло может привести к перегреванию, поэтому лучше выбирать легкое одеяло с пледом сверху и тонкий слой одежды – легкую пижаму, в которой не будет очень жарко.



Ночью можно спать под легкими слоями одеял или пледов / Фото Freepik

Стоит выбирать легкие комплекты на длинный рукав, которые дышат и согревают, но без накопления влаги. Флисовые пижамы сначала могут согреть, но ночью приведут к перегреванию и потливости.

Выбор правильных тканей

Синтетические ткани не совсем качественные, потому что задерживают влагу и тепло, поэтому способны привести к перегреванию. А вот натуральные ткани позволяют воздуху циркулировать и удерживать тепло, отводя лишнюю влагу.

Блокировка сквозняков

Сквозняки ухудшают качество сна, поэтому стоит проверять щели в окнах, закрывать их и перекатывать полотенце как временный уплотнитель.

Теплый душ перед сном

Специалист говорит, что теплый душ или ванна перед сном помогут согреться. Благодаря этому удастся быстрее заснуть, без дополнительных одеял и лишних слоев одежды.

К слову, натирание ног эфирными маслами, такими как имбирное, перечной мяты, корицы, черного перца или эвкалипта, помогает улучшить кровообращение и сохранять тепло, пишет Reddit. Черный перец в носках может улучшить кровообращение и согреть ноги, массируя мелкие точки на стопах.

Какие еще советы следует знать?