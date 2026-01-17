Чтобы быстро и легко заснуть в холодной квартире, специалист по сну Фиби Стрит рассказала 8 практических советов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun. Она привела примеры, почему важно греть кровать, а не комнату, а также добавила, какие ткани выбирать и как защититься от сквозняка.
Читайте также Обогреть квартиру можно старыми утюгами: неожиданный лайфхак
Как заснуть в холодной квартире?
Грейте не комнату, а кровать
Эксперт говорит, что прохладная спальня хорошо способствует лучшему сну. Некоторые даже рекомендуют перед сном открывать окна, чтобы впустить холодный воздух.
Теплые руки и ноги
Иногда бывает трудно расслабиться, если руки или ноги холодные. В таком случае надо одеть теплые носки, использовать грелку для ног и растирать руки перед сном.
Легкое одеяло
Плотное и тяжелое одеяло может привести к перегреванию, поэтому лучше выбирать легкое одеяло с пледом сверху и тонкий слой одежды – легкую пижаму, в которой не будет очень жарко.
Ночью можно спать под легкими слоями одеял или пледов / Фото Freepik
Стоит выбирать легкие комплекты на длинный рукав, которые дышат и согревают, но без накопления влаги. Флисовые пижамы сначала могут согреть, но ночью приведут к перегреванию и потливости.
Выбор правильных тканей
Синтетические ткани не совсем качественные, потому что задерживают влагу и тепло, поэтому способны привести к перегреванию. А вот натуральные ткани позволяют воздуху циркулировать и удерживать тепло, отводя лишнюю влагу.
Блокировка сквозняков
Сквозняки ухудшают качество сна, поэтому стоит проверять щели в окнах, закрывать их и перекатывать полотенце как временный уплотнитель.
Теплый душ перед сном
Специалист говорит, что теплый душ или ванна перед сном помогут согреться. Благодаря этому удастся быстрее заснуть, без дополнительных одеял и лишних слоев одежды.
К слову, натирание ног эфирными маслами, такими как имбирное, перечной мяты, корицы, черного перца или эвкалипта, помогает улучшить кровообращение и сохранять тепло, пишет Reddit. Черный перец в носках может улучшить кровообращение и согреть ноги, массируя мелкие точки на стопах.
Какие еще советы следует знать?
Современные электроодеяла можно подключать к павербанкам и быстро нагреваются, обеспечивая тепло в холодные утра или вечера.
Чтобы разогреть пищу без электроэнергии, можно использовать кастрюлю с водой и ситечко на газовой плите, накрыв сито крышкой для быстрого нагрева.