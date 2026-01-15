Быстро остывают старые дома и квартиры с центральным снабжением отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Уже через час после выключения света батареи становятся холодными, а комната быстро остывает.

Чтобы дома было тепло даже тогда, когда не работают радиаторы, стоит воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут пережить холодные дни.

Как согреться в квартире?

Электроодеяло

Современные электроодеяла можно подключать не только к бытовой электросети, но и к павербанкам. Если девайс заряжен, то одеяло нагреется уже за считанные минуты. Этот вариант идеально подойдет для холодных утра или вечеров.



Электроодеяло способно хорошо согреть тело / Фото Freepik

Теплый плед

Даже несколько слоев одежды не всегда способны так согреть, как теплый плед. Окутайтесь им на кровати или за рабочим столом, чтобы почувствовать комфортную температуру. Благодаря его длине, он хорошо согревает все тело.

Грелка

Классическая грелка, которая наполняется горячей водой, поэтому способна хорошо согреть руки или ноги, когда станет холодно. Преимущество такой грелки в том, что она способна греть от 2 – 8 часов.

Карманная грелка

Такая небольшая грелка является довольно эффективной. Она долго сохраняет тепло и помещается в кармане или варежках. У многих частой проблемой являются холодные руки, поэтому эта вещь подойдет идеально в случае, когда дома не будет работать отопление.

Перчатки без пальцев

Этот вариант подойдет для тех людей, которые работают за ноутбуком. Они сохраняют тепло ладоней, но не мешают печатать, пользоваться мышкой или телефоном.

Как еще сохранить тепло в квартире?

Специалисты советуют использовать старое одеяло, завернутое в валик, для блокировки сквозняка у порога, чтобы сохранить тепло в доме. Для дополнительного сохранения тепла можно использовать вспененный каучук для теплоизоляции входной двери.

Какие еще есть полезные советы?