Большинство домашних пауков не представляют опасности и прячутся в темных углах, рассказала в своем тиктоке Анна Лусия. Они могут появиться даже в чистом доме, поэтому прогнать их можно с помощью нескольких натуральных ароматов.

Читайте также Как уничтожить вши у кур: украинка все подробно рассказала

Чем вывести пауков из дома?

Перечной мятой

Полезным против пауков считается эфирное масло перечной мяты. Достаточно лишь несколько капель с водой. Полученным раствором обработайте подоконники, дверные проемы и другие места, где теоретически могут быть пауки.

Сильный аромат действует на пауков как естественный барьер, поскольку раздражает сенсорные рецепторы пауков, поэтому они избегают таких зон при любой возможности.

Для получения желаемого эффекта повторять обрезку стоит раз в неделю. Вместо раствора можно использовать ватные диски, смоченные в масле, которые надо разложить у входов.

Палочками корицы

Один из достаточно простых вариантов – использование корицы. Ее можно разложить в разных частях дома: на подоконниках, в шкафах или у дверей. Запах этой специи пауки также не переносят, поэтому будут держаться подальше. Вместо палочек можно использовать молотую корицу или эфирное масло, из которого можно сделать спрей.

Мытьем пола эфирным маслом апельсина

Третий способ отпугивания пауков – это добавление нескольких капель масла апельсина в воду для мытья пола. Аромат не только освежит дом, но и будет работать как естественный отпугиватель.

В эфирном масле апельсина содержится лимонен – вещество, которое раздражает рецепторы пауков. При желании, апельсиновое масло можно сочетать с мятой или корицей, и также использовать смесь для обработки окон, дверей и темных углов.

Такие приемы хорошо работают даже для профилактики, поэтому их можно время от времени применять.

Британские эксперты также советуют использовать кокосовое масло с водой для отпугивания пауков, пишет Express. Им надо опрыскивать дом аналогично предыдущим вариантам. Пауки ненавидят запах кокоса, что заставляет их избегать обработанных участков.

Голуби боятся белого цвета, поэтому рекомендуется оформить балкон в светлых тонах, чтобы отпугнуть их. Для отпугивания голубей можно использовать уксус, эфирные масла, компакт-диски, голографические ленты и звуковые отпугиватели.

Уксус смешанный с водой можно использовать для отпугивания кротов. Раствор имеет резкий и неприятный запах, поэтому его заливают в кротовые норы.