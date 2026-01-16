Украинская поэтесса, которая является автором известного стихотворения "Будет тебе враже", решила поделиться с читателями интересным лайфхаком обогрева квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Людмилы Горовой.

Читайте также Как согреться в квартире во время отключений света: 5 советов, которые спасают

Как обогреть квартиру старыми утюгами?

Женщина показала, как благодаря старинным утюгам обогревает жилье. Такие утюги сейчас можно увидеть только в музеях, но если у кого-то такие остались в наследство от бабушки, то выбрасывать их не стоит.

Тяжелые железные утюги поэтесса положила на газовые конфорки, чтобы они хорошо разогрелись и отдавали температуру холодному помещению. В комментариях к сообщению пользователи поддержали идею и отметили, что такие утюги действительно способны обеспечить помещение теплом.

Как еще обогреть квартиру?

Использование фольгированного изолона на окнах может повысить температуру в доме примерно на 3 градуса, пишет Lens Of James. Нужно разрезать полотно по ширине подоконника и положить его так, чтобы край заходил под раму, а другой – свободно свисал над батареей. Это нужно для того, чтобы создать дополнительную воздушную камеру и направить все тепло внутрь помещения.

Также для утепления пластиковых окон можно использовать пузырьковую пленку, теплозащитную пленку и уплотнители. Тепло в доме способна сохранить даже пищевая пленка. Чаще всего дома теряют тепло через окна, а вот создание дополнительного барьера помогает удержать тепло внутри.

Все, что нужно сделать – это наклеить на рамы тонкую прозрачную пленку. Это можно легко сделать самостоятельно. Пищевая пленка формирует тонкую воздушную прослойку, которая уменьшает сквозняки. Особенно такая действует я полезной в домах без стеклопакета.

Какие еще советы стоит знать?