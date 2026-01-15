Он довольно простой и действенный, поэтому им точно начнут пользоваться все, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток блогера Марины.

Как разогреть еду без света?

Благодаря этому методу, едой можно насладиться в любой момент. Вам понадобится лишь один кухонный девайс, который точно найдется у каждого на кухне.

Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть.

По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой. Таким образом пища подогреется гораздо быстрее. Такой процесс не только действенный, но и достаточно быстрый, потому что подогреть блюдо удастся от 3 до 5 минут.

Как разогреть еду: смотрите видео

Как еще можно разогреть пищу?

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский рассказал в своем инстаграме еще один довольно интересный способ. Чтобы быстро разогреть еду, нужно поставить сковородку на газовую плитку и положить на нее любую крышку (как подставку), а дальше налить немного воды так, чтобы она покрывала дно.

На верх крышки ставится тарелка с едой, а потом сковородку надо накрыть крышкой. Через некоторое время вода нагреется, начнет испаряться и равномерно прогреет всю еду.

