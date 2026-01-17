Щоб швидко й легко заснути в холодній квартирі, фахівчиня зі сну Фібі Стріт розповіла 8 практичних порад, пише 24 Канал з посиланням на The Sun. Вона навела приклади, чому важливо гріти ліжко, а не кімнату, а також додала, які тканини обирати та як захиститися від протягу.

Читайте також Обігріти квартиру можна старими прасками: неочікуваний лайфхак

Як заснути в холодній квартирі?

Грійте не кімнату, а ліжко

Експертка каже, що прохолодна спальня добре сприяє кращому сну. Дехто навіть рекомендує перед сном відчиняти вікна, щоб впустити холодне повітря.

Теплі руки й ноги

Часом буває важко розслабитися, якщо руки чи ноги холодні. У такому випадку треба одягнути теплі шкарпетки, використовувати грілку для ніг та розтирати руки перед сном.

Легка ковдра

Щільна й важка ковдра може призвести до перегрівання, тому краще обирати легку ковдру з пледом зверху й тонкий шар одягу – легку піжаму, в якій не буде дуже спекотно.



Вночі можна спати під легкими шарами ковдр чи пледів / Фото Freepik

Варто обирати легкі комплекти на довгий рукав, які дихають та зігрівають, але без накопичення вологи. Флісові піжами спочатку можуть зігріти, але вночі призведуть до перегрівання й пітливості.

Вибір правильних тканин

Синтетичні тканини є не зовсім якісні, бо затримують вологу і тепло, тому здатні призвести до перегрівання. А от натуральні тканини дозволяють повітрю циркулювати й утримувати тепло, відводячи зайву вологу.

Блокування протягів

Протяги погіршують якість сну, тому варто перевіряти щілини у вікнах, закривати їх та перекочувати рушник як тимчасовий ущільнювач.

Теплий душ перед сном

Фахівчиня каже, що теплий душ чи ванна перед сном допоможуть зігрітися. Завдяки цьому вдасться швидше заснути, без додаткових ковдр та зайвих шарів одягу.

До слова, натирання ніг ефірними оліями, такими як імбирна, перцевої м’яти, кориці, чорного перцю або евкаліпта, допомагає покращити кровообіг і зберігати тепло, пише Reddit. Чорний перець у носках може поліпшити кровообіг і зігріти ноги, масажуючи дрібні точки на стопах.

Які ще поради слід знати?