Спатифиллум цветет примерно месяц, после чего цветы начинают желтеть, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы поддерживать аккуратный вид растения, его нужно обрезать. А стимулировать новое цветение стоит с качественного субстрата.

Читайте также Вот 3 лучших способа поливать орхидеи: цветы вас только поблагодарят

Как стимулировать цветение спатифиллума?

Специалисты со стажем советуют смешать две части грунта для комнатных растений с одной частью перлита и одной частью кокосовой койры. Выбор правильного горшка также влияет на рост растения. Лилия мира любит тесную емкость, но если спатифиллум растет долго в одном горшке, то нужно сделать пересадку или подкормку.

До речі, знайти лілії миру чи горщики для них за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для догляду за рослинами. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Именно недостаток питательных веществ является причиной отсутствия цветов, поэтому удобрения играют ключевую роль. Новые растения подпитывать не стоит, но те, которые растут у вас давно, нужно обеспечить сбалансированным удобрением раз в 2 месяца.



Подкормка улучшает рост спатифиллума / Фото Pexels

Если цветы появляются слабые и недоразвитые, то стоит перейти на удобрения с фосфором, которые отвечают за формирование бутонов. А еще мирные лилии любят расти в теплом помещении. Эксперты советуют избегать резких перепадов температур, поскольку они могут остановить или задержать цветение.

Зимой растение может и не зацвести, но правильный уход обязательно приведет к тому, что уже весной растение порадует белоснежными цветами.

К слову, спатифиллум теряет упругость из-за неправильного полива: чрезмерное увлажнение или пересыхание почвы, пишет Kobieta w INTERIA.PL. Для восстановления растения необходимо правильно регулировать полив и применять натуральные удобрения. Отвар из луковой шелухи способен восстановить растение на глазах.

Для подпитки насыпьте в стеклянную банку две горсти сухой шелухи, залейте литром кипяченой теплой воды, а потом закройте крышку и оставьте на сутки в темном месте. Далее жидкость надо процедить и использовать для полива раз в неделю.

Какие еще есть интересные материалы о растениях?