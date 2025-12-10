Полив орхидей – это, вероятно, самая сложная часть ухода за этими прихотливыми растениями. Но если понять, как лучше всего его проводить, не пройдет и месяца, как они начнут радовать красивыми цветами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как поливать орхидеи, чтобы росли лучше всего?

В природе орхидеи растут на деревьях, а потому любят и полив, и хороший дренаж. Впрочем, при выращивании орхидей дома непросто достичь тех же условий – и именно поэтому уход за ними обычно требует тщательного планирования и опыта.

Впрочем, с несколькими советами вы сможете достаточно легко разобраться, как поливать орхидеи, чтобы они не сохли и часто радовали цветением.

Метод кухонной раковины

Один из самых популярных методов полива орхидей – это через кухонную мойку. И этот метод самый полезный, если в смеси для горшка вашей орхидеи содержится кора. Раковину нужно наполнить теплой водой примерно до верха горшка, чтобы не погрузить все растение, а потом оставьте горшок в ней примерно на 10 минут.

Обратите внимание, что если замочить горшок на 15 минут или более, это может привести к серьезной проблеме – гниения корней. Поэтому обязательно устанавливайте таймер, чтобы случайно не убить свою орхидею.

Метод лейки

Орхидею можно поливать с помощью лейки или пульверизатора. Впрочем, учитывайте, что пульверизатор не может быть единственным источником воды для вашего цветка – он более полезен для того, чтобы поддерживать влажность вокруг орхидеи между поливами.

В течение недели опрыскивание из пульверизатора будет очень полезным для здоровья растения. А если вы используете метод лейки, растение нужно извлечь из горшка и оставить его под проточной водой на 15 секунд, пока оно не пропитается водой.

Метод кубика льда

Использование кубика льда для полива орхидей может быть более эффективным, чем кажется на первый взгляд. Кубики тают медленно, и поэтому обеспечивают контролируемое, отмеренное количество воды, поэтому вы не рискуете чрезмерным поливом, пишет Better Homes&Gardens.

Поверх почвы нужно положить три кубика воды, чтобы они медленно увлажнили растение.

