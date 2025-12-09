Несмотря на то, что денежное дерево – это достаточно выносливое растение, все же есть несколько хитростей, которые следует знать цветоводам для лучшего роста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как ухаживать за денежным деревом?

Денежное дерево – это одно из самых неприхотливых растений, что можно поставить дома, и именно это делает его отличным вариантом для начинающих. Поэтому не стоит беспокоиться о том, стоит ли покупать это растение и приносить его в квартиру. Впрочем, нескольких простых правил все же лучше придерживаться.

Освещение

Комнатные денежные деревья требуют непрямого и яркого солнечного света – лучше всего поставить вазон у окна. Растение может выжить даже под слабым освещением и под люминесцентными лампами, если позаботиться о других аспектах ухода. Единственное, чего стоит действительно избегать – это прямые солнечные лучи, которые могут оставить ожоги на листьях.

Почва и вода

Денежные деревья лучше всего растут в хорошо дренированной почвенной смеси, поэтому при посадке и пересадке растения точно не стоит забывать о дренаже. В помещениях денежные деревья не любят избытка воды, и лучше переносят засуху, а не лишний полив.

Поливать денежное дерево нужно раз в 1 – 2 недели, или же когда вы заметили, что почва просохла примерно на 75%. Но во время полива лейте воду, пока она не начнет вытекать из дренажных отверстий горшка.

Подкормка

Подкармливать денежное дерево нужно только весной и летом, и делать это достаточно всего раз в месяц. Удобрение для комнатных растений нужно вполовину разводить водой.

Впрочем, если растению не хватает питательных веществ, подкормки зимой и осенью можно проводить каждые два месяца, пишет The Spruce.

Температура и влажность

Лучше всего растут денежные деревья при температуре от 15 до 24 градусов. Растения хорошо чувствуют себя при средней влажности, но высокая влажность пойдет им на пользу, поэтому не забывайте опрыскивать вазоны время от времени.

Особенно важно это зимой, когда воздух в доме достаточно сухой.

Что еще нужно знать об уходе за комнатными растениями?