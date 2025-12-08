Розы хорошо переносят прохладу, но первые заморозки могут их немного повредить, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Простые и действенные советы помогут розам лучше пережить зиму и расцвести весной с новой силой.

Читайте также Можно ли высаживать лилии в грунт в декабре: неожиданный ответ

Как ухаживать за розами в начале зимы?

Сначала растения нужно перевести в состояние зимнего покоя. Обрезать и подкармливать кусты уже нельзя, потому что новые побеги не выдержат морозов. Полезно очистить землю вокруг роз. Если есть еще какие-то остатки опавших листьев, то его нужно забрать, чтобы уменьшить риск появления болезней и вредителей зимой.

Кстати, найти розы или сорта для посадки по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, почву, инвентарь и кучу всего для сада. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.

Начало декабря еще не сильно холодное, поэтому стоит утеплить основание куста. Насыпьте 20 – 30 сантиметров почвы, мульчи или компоста, чтобы защитить корневую систему. А вот что интересно, перед замерзанием кусты роз можно подлить, потому что таким образом влажная земля лучше удерживать тепло.



За розами нужно ухаживать зимой / Фото Pexels

Для усиления защиты, слой мульчи следует поддерживать в течение всей зимы, добавляя при необходимости сухие листья.

Розы, растущие в горшках являются более чувствительными к холоду, поэтому их следует перенести в защищенное помещение – гараж, веранду или кладовую. Держать цветы в комнате не стоит, потому что растение начнет раньше времени расти. Поливать рекомендуется только раз в неделю.

А вот вьющиеся розы могут быть несколько проблемными, потому что длинные плети способны ломаться из-за ветра или льда. После первых морозов их нужно связать и пригнуть к земле, а также укрыть мульчей, соломой или специальным материалом.

В случае, если стебли положить не получится, их можно оставить вертикально и обернуть воздухопроницаемой садовой тканью.

После того, как морозы минуют, укрытие постепенно можно снимать, давая розам время адаптироваться к потеплению. Правильная подготовка позволит цветам легко пережить зиму и порадует садоводов обильным цветением весной.

К слову, срезанные розы быстро вянут из-за неправильного выбора вазы и уровня воды, что влияет на их свежесть, пишет Flo lux Lviv. Для сохранения цветов следует использовать высокую и широкую вазу, обрезать листья, добавлять сахар, лимонный сок и отбеливатель в воду, а также держать букет в прохладной комнате.

Как ухаживать за другими растениями?