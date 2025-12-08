Кроме садовых культур, в теплице могут расти экзотические деревья, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Главное, что нужно сделать – контролировать температуру, следить за освещением и выбрать правильный выбор сорта.

Что можно вырастить в теплице?

Кумкват

Это деревце является компактным, выносливым и достаточно урожайным, а уход за ним – минимальный. Переносит температуру до 4 градусов тепла, а лучше всего плодоносит при температуре 13 градусов. Кумкват только требует много света, кисловатой почвы и хорошего дренажа.

Инжир

В теплице инжир растет гораздо лучше, чем в открытом грунте. Там он способен получить достаточно тепла, солнца и защиты от заморозков. Дерево требует 8 часов прямого света, температуры 15 градусов и дренированной почвы.

Лимон Меера

Это деревце является более холодостойким, чем другие цитрусовые. Хорошо растет при температуре 13 градусов. Может цвести весь год, если будет получать 8 часов света.

Карликовый банан

Банановый куст требует немного больше внимания, но оно того стоит. Для этого растения нужно 12 часов яркого света и температура – 21 градус. Почва должна быть влажной, без застоя воды, однако для формирования плодов дереву понадобится от 14 до 18 месяцев.

Карликовая яблоня

Это дерево хорошо подходит для зимней теплицы. Оно компактное и выдерживает холод. Растет карликовая яблоня в хорошо дренированной почве с большим количеством света.

К слову, растения, которые можно оставить на балконе зимой, включают мяту, мелиссу, розмарин, любисток и орегано, а также морозостойкие хвойные и лиственные кустарники, пишет Home Garden. Для зимнего подоконника подходят цветущие растения, такие как камелии, азалии, первоцветы, цикламен и каланхоэ.

