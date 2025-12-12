Спатифілум цвіте приблизно місяць, після чого квіти починають жовтіти, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб підтримувати акуратний вигляд рослини, її потрібно обрізати. А стимулювати нове цвітіння варто з якісного субстрату.

Як стимулювати цвітіння спатифілуму?

Фахівці за стажем радять змішати дві частини ґрунту для кімнатних рослин з однією частиною перліту та однією частиною кокосової койри. Вибір правильного горщика також впливає на ріст рослини. Лілія миру любить тісну ємність, але якщо спатифілум росте довго в одному горщику, то потрібно зробити пересадку чи підживлення.

Саме нестача поживних речовин є причиною відсутності квітів, тому добрива відіграють ключову роль. Нові рослини підживлювати не варто, але ті, які ростуть у вас давно, потрібно забезпечити збалансованим добривом раз на 2 місяці.



Підживлення покращує ріст спатифілума / Фото Pexels

Якщо квіти з’являються слабкі та недорозвинені, то варто перейти на добрива з фосфором, які відповідають за формування бутонів. А ще мирні лілії люблять рости в теплому приміщенні. Експерти радять уникати різких перепадів температур, оскільки вони можуть зупинити чи затримати цвітіння.

Взимку рослина може й не зацвісти, але правильний догляд обов’язково призведе до того, що вже навесні рослина потішить білосніжними квітами.

До слова, спатифілум втрачає пружність через неправильний полив: надмірне зволоження або пересихання ґрунту, пише Kobieta w INTERIA.PL. Для відновлення рослини необхідно правильно регулювати полив та застосовувати натуральні добрива. Відвар з цибулевого лушпиння здатен відновити рослину на очах.

Для підживлення насипте у скляну банку дві жмені сухого лушпиння, залийте літром кип’яченої теплої води, а тоді закрийте кришку й залишіть на добу в темному місці. Далі рідину треба процідити й використовувати для поливу раз на тиждень.

