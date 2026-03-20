Интересный лайфхак для окрашивания заключается в использовании одного овоща, говорится в тиктоке Анастасии Симашко.

Читайте также Мраморные пасхальные яйца из пены для бритья: как создать неповторимый узор

Как эффектно покрасить яйца в синий цвет?

Для окрашивания яиц понадобится синекочанная капуста. Именно она и станет натуральным красителем.

В список ингредиентов входит:

краснокочанная капуста;

2 столовые ложки соли;

2 столовые ложки уксуса;

1,5 литра волы;

яйца.

Способ приготовления:

Капусту мелко нужно мелко нарезать и выложить часть на дно кастрюли. На эту подушку из капусты сверху размещают яйца и накрывают оставшейся нарезанной капусты. Тогда в кастрюлю наливают воду, уксус и добавляют соль.

Смесь нужно довести до кипения и варить примерно 10 минут. После указанного времени их вынимать не надо. В капустном отваре яйца кладут на ночь в холодильник. За это время они приобретут насыщенный синий цвет.

Чтобы придать яйцам красивый блеск, в конце их можно смазать маслом, нанеся несколько капель на спонжик из ваты.

Шеф-повар Алик Мкртчян рассказал в своем инстаграме, благодаря чему можно получить натуральные разные цвета пасхальных яиц. Синие пасхальные яйца получатся от фиолетовой капусты, а сиреневый оттенок можно получить благодаря чернике. Темно-фиолетовые яйца удастся закрасить цветами гибискуса.

Чтобы цвет получился ярче – стоит использовать белые яйца, а не желтые, а для лучшей насыщенности достаточно их только дольше подержать в отваре.

Что еще стоит прочитать?