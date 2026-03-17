Внешняя сторона окон после зимы чаще всего выглядит довольно запущенной, поэтому в марте придется уделить немного больше времени, чтобы все ретально очистить, пишет Martha Stewart.

Как помыть окна к Пасхе?

После зимы внешняя сторона окна требует прежде всего смывания основной грязи водой. Такая очистка полезна тем, что вымоет всю пыль, при этом не оставит разводов, поэтому автоматически облегчит дальнейшую очистку.

Некоторые хозяйки используют различные домашние методы для очистки окон. Они тоже эффективны, однако готовясь к Пасхе – лучше сделать ставку на проверенные средства.

Кроме воды для очистки окон понадобится специальное средство для мытья стекол, губка и салфетка из микрофибры. Лучше всего мыть окна в пасмурный день, чтобы на окнах не оставалось разводов.



После начальной очистки водой, нанесите на стекло моющее средство и дайте ему несколько минут подействовать. Если есть сложные загрязнения, то воспользуйтесь губкой, которая содержит абразивную сторону. После этого смойте все водой. Именно она дает секретный эффект чистого и прозрачного стекла без следов.

Если окна на высоких этажах, то в таком случае лучше воспользоваться шваброй с длинной ручкой или магнитной щеткой, которая позволяет добраться до стекла без лишнего риска. Но если высота пугает, то лучше доверить очистку окон профессионалам, а самостоятельно заняться только доступными участками.

Блогерка София Сизова, которая специализируется на различных лайфхаках, рекомендует домашнее средство для мытья окон. Он содержит воду, спирт, уксус и глицерин, который помогает избежать разводов и задерживает пыль.

