Интересный метод позволяет создать мраморный узор на скорлупе, поэтому яйца выглядят довольно красиво и необычно, говорится в видеоролике @nataliia.sahm в инстаграме.

Как создать мраморный узор яиц?

Для создания желаемого рисунка понадобится пена для бритья, пищевые красители и картонная упаковка для яиц. Сочетание всего двух ингредиентов создает оригинальный цветной узор.

Сначала надо отварить вкрутую яйца и дать им полностью остыть. Чтобы краска ложилась ярче, скорлупу предварительно стоит протереть уксусом. Далее надо подготовить упаковку для яиц, на дно которой надо выложить слой пены для бритья толщиной 2 – 3 сантиметра. Это надо сделать на двух половинках.

Далее на картонный лоток добавляются несколько капель пищевых красителей разных цветов. С помощью зубочистки или тонкой палочки краски надо осторожно перемешать так, чтобы образовались узоры и завитки.

Важный момент: цвета не стоит перемешивать слишком интенсивно, чтобы они не превратились в один оттенок.

После этого наденьте перчатки и разместите яйцо в каждую лунку, а потом накройте сверху коробкой, оставив яйца в такой пене примерно на 20 минут. Время ожидания может быть дольше, чтобы оттенок получился насыщенным.

Когда время пройдет, всю пену из коробки надо смыть проточной водой, а потом протереть бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки пены.

Величезну кількість товарів до Великодня можна придбати на Prom. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Однако следует понимать, что в пене для бритья содержатся химические компоненты, которые способны проникать в яйцо через скорлупу. Поэтому в целях безопасности такой метод лучше применять для декоративных яиц.

Как создать мраморные яйца: смотрите видео

По Новоюлианскому календарю Пасху в Украине будут праздновать 12 апреля, а католические страны будут отмечать Воскресение Христово 5 апреля.

