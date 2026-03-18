В последнее время особенно популярными стали так называемые "золотые" яйца, говорится на ютуб-канале Тани Будченко. Преимущество таких яиц в том, что они делаются буквально за несколько минут, а для создания не нужно сложных ингредиентов или специальных навыков.

Читайте также Мраморные пасхальные яйца из пены для бритья: как создать неповторимый узор

Как сделать золотые яйца?

Сначала нужно подготовить нужное количество яиц. Перед варкой их надо хорошо помыть: погрузить в миску с водой, добавить немного соли и аккуратно потереть тканью, чтобы убрать всю грязь.

Далее яйца выкладываются в кастрюлю, заливаются водой и отвариваются привычным способом. После варки им надо дать время остыть – они должны быть теплыми, а не горячими.

Для окрашивания понадобится специальная краска с эффектом "золотого сияния". В наборе обычно продают еще перчатки и подставки для яиц. Перед использованием краску стоит немного разогреть в теплой воде, чтобы она стала мягче и удобно наносилась.

Способ окрашивания очень простой. Нужно одеть перчатки, отрезать край упаковки с краской и выдавить небольшое количество на руки. Тогда уже осторожными движениями надо распределить краску по поверхности.

При желании, можно комбинировать оттенки, чтобы создать интересные переходы и узоры. В результате должны получиться блестящие яйца с золотистым эффектом, которые выглядят очень празднично.

Напомним, что по Новоюлианскому календарю Пасху в Украине будут праздновать 12 апреля, а католические страны будут отмечать Воскресение Христово 5 апреля.

Что еще следует прочитать?