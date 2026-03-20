Цікавий лайфхак для фарбування полягає у використанні одного овоча, йдеться у тіктоці Анастасії Сімашко.
Як ефектно пофарбувати яйця в синій колір?
Для фарбування яєць знадобиться синьокачанна капуста. Саме вона і стане натуральним барвником.
До списку інгредієнтів входить:
- червоноголова капуста;
- 2 столові ложки солі;
- 2 столові ложки оцту;
- 1,5 літра воли;
- яйця.
Спосіб приготування:
Капусту дрібно потрібно дрібно нарізати й викласти частину на дно каструлі. На цю подушку з капусти зверху розміщують яйця й накривають рештою нарізаної капусти. Тоді в каструлю наливають воду, оцет та додають сіль.
Суміш потрібно довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин. Після зазначеного часу їх виймати не треба. У капустяному відварі яйця кладуть на ніч у холодильник. За цей час вони набудуть насиченого синього кольору.
Щоб надати яйцям гарного блиску, наприкінці їх можна змастити олією, нанісши кілька крапель на спонжик з вати.
Метод натурального зафарбовування: дивіться відео
Шеф-кухар Алік Мкртчян розповів у своєму інстаграмі, завдяки чому можна отримати натуральні різні кольори крашанок. Сині крашанки вийдуть від фіолетової капусти, а бузковий відтінок можна отримати завдяки чорниці. Темно-фіолетові яйця вдасться зафарбувати квітами гібіскуса.
Щоб колір вийшов яскравішим – варто використовувати білі яйця, а не жовті, а для кращої насиченості достатньо їх лише довше потримати у відварі.
