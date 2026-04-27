Блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме отметила, что часто волосы жирнеют от типа кожи, однако есть несколько способов, которые помогут сохранить свежесть.
Как улучшить состояние волос, которые всегда жирнеют?
Не ходить долго в полотенце
По словам блогера, в нем волосы запариваются, а кожа головы гораздо быстрее жирнеет и пачкается. Диана использует шелковые тюрбаны буквально на несколько минут, чтобы лишь убрать лишнюю влагу.
Мыть расчески
На них скапливается жир и грязь, который потом переносится на чистые волосы. Именно поэтому их нужно мыть в мыльной воде или в обычном шампуне раз в неделю.
Уменьшить количество средств для волос
Масло, термозащита и различные средства для объема только перегружают наши волосы, поэтому к вечеру они уже начинают жирнеть.
Спать на шелковых наволочках
Даже трихологи советуют спать на шелковых наволочках, поскольку они минимизируют трение волос о подушку.
Обязательно сушить феном
Если волосы длительное время будут влажными, то они автоматически начнут преть и быстро жирнеть.
Обратите внимание, что расчесывание волос после мытья является очень распространенной ошибкой, пишет City Magazine. Влажные волосы склонны к ломкости, поэтому прядям сначала надо дать время подсохнуть, а уже тогда расчесывать мягкой щеткой и расческой.
Кроме того, не рекомендуется спать с длинными волосами, поскольку влажная кожа головы приводит к ломкости волос, поэтому перед сном волосы нужно хоть частично подсушить.
Какие еще есть hair-советы для девушек?
Розмариновая вода используется как тоник для волос. Считается, что средство способно улучшить кровообращение, уменьшить воспаление кожи головы и защитить волосяные фолликулы от выпадения.
Для приготовления розмариновой воды свежие веточки розмарина настаивают в кипяченой воде, а затем используют как спрей или освежитель воздуха.
Существуют три основных типы сухих шампунейспреи, порошки и жидкие средства, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных типов волос.
При выборе сухого шампуня важно учитывать ингредиенты важно учитывать ингредиенты, отзывы покупателей и тип волос, чтобы обеспечить лучший вид прически.