К счастью, лейку для душа совсем необязательно заменять – вполне достаточно будет просто ее почистить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Выбрасывать или оставить: вот что делать с опавшими листьями ореха

Как правильно помыть лейку для душа?

Ванная комната обычно чистится достаточно регулярно и тщательно – по крайней мере некоторые ее части, например ванна, раковина и унитаз. Но о лейке для душа многие забывают, и в конце концов это приводит к неприятным результатам и устаревшей грязи, на которую приходится тратить гораздо больше времени и усилий.

До речі, знайти лійки для душу за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Все водопроводные системы содержат кальций, магний и многие другие минералы, что создают жесткие отложения в воде. И когда эти минералы накапливаются внутри и вокруг душевой лейки, они оставляют белый меловой осадок, называемый известковым налетом.



Лейку для душа можно очистить / Фото Pexels

Также на и внутри лейки может образовываться ржавчина – а это приводит к появлению желтой воды из крана. Для того, чтобы избавиться от всех этих проблем, лейку душа нужно тщательно почистить.

Почистить лейку можно простым раствором теплой воды и белого уксуса – их нужно смешать в равных количествах. Уксус можно заменить на лимонный сок или яблочный уксус. Если лейка съемная, ее следует открутить от шланга и положить в пакет с застежкой-молнией. Наполните пакет раствором уксуса и закройте его, или завяжите резинкой, пишет Wirecutter.

После этого лейку для душа нужно оставить по крайней мере на 4 часа.

После замачивания стоит несколько минут пропускать горячую воду через форсунку душевой лейки, чтобы смыть большую часть размягченных отложений. После этого можно дочистить остатки грязи старой зубной щеткой.

Что еще нужно почистить в доме?