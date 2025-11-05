На щастя, лійку для душу зовсім необов'язково замінювати – цілком достатньо буде просто її почистити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як правильно помити лійку для душу?

Ванна кімната зазвичай чиститься досить регулярно та ретельно – принаймні деякі її частини, як-от ванна, раковина та унітаз. Та про лійку для душу чимало людей забувають, і зрештою це призводить до неприємних результатів та застарілого бруду, на який доводиться витрачати значно більше часу та зусиль.

Усі водопровідні системи містять кальцій, магній та чимало інших мінералів, що створюють жорсткі відкладення у воді. І коли ці мінерали накопичуються всередині та навколо душової лійки, вони залишають білий крейдяний осад, що називається вапняним нальотом.



Лійку для душу можна очистити / Фото Pexels

Також на і всередині лійки може утворюватися іржа – а це призводить до появи жовтої води з крана. Для того, щоб позбутися всіх цих проблем, лійку душу потрібно ретельно почистити.

Почистити лійку можна простим розчином теплої води та білого оцту – їх потрібно змішати у рівних кількостях. Оцет можна замінити на лимонний сік чи яблучний оцет. Якщо лійка знімна, її слід відкрутити від шланга та покласти у пакет з застібкою-блискавкою. Наповніть пакет розчином оцту та закрийте його, або ж зав'яжіть гумкою, пише Wirecutter.

Після цього лійку для душу потрібно залишити принаймні на 4 години.

Після замочування варто кілька хвилин пропускати гарячу воду крізь форсунку душової лійки, аби змити більшу частину розм'якшених відкладень. Після цього можна дочистити залишки бруду старою зубною щіткою.

