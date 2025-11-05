Чтобы придать серебру сияние, нужны всего три ингредиента, которые точно найдутся у вас дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем отмыть серебро?

Для мытья серебра понадобится пластиковый контейнер, алюминиевая фольга, столовый уксус и пищевая сода. При необходимости – столовая ложка соли.

Сначала нужно выстелить контейнер фольгой, блестящей стороной вверх. Потускневшие серебряные украшения выложите на фольгу и насыпьте в контейнер 5 столовых ложек пищевой соды так, чтобы она полностью покрыла украшения. По желанию можно добавить еще и соль, хотя это необязательно.



Серебряные украшения легко чистятся / Фото Pexels

После этого в емкость налейте уксус. Смесь начнет сразу шипеть и благодаря химической реакции выводить налет с украшений. Оставьте украшения на 20 минут, чтобы сода с уксусом проникла во все труднодоступные места. Далее достаньте украшения и сполосните водой и протрите осторожно полотенцем.

Хорошо отчищает серебро меламиновая губка, пишет Homes and Gardens. Нужно лишь смочить маленький кусочек и протереть ею украшения. Благодаря губке можно сэкономить много времени и очистить серебро за несколько минут.

Как в быту можно использовать соду?

Сода эффективно удаляет следы и потертости со стен, возвращая им свежий вид, поэтому ее можно применять не только для выпечки.

Использование соды для очистки плитки и посуды может устранить темные полосы, царапины и вернуть блеск.



