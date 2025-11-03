Кажется, что несмотря на все усилия пыль так или иначе попадает в дома, и избавиться полностью от проблемы невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, если он возвращается слишком быстро, вполне вероятно, что во время уборки вы допускаете ошибку.

Почему в доме очень много пыли?

Несколько факторов могут привести к очень быстрому накоплению пыли – и от них нужно избавиться, чтобы убирать в квартире не приходилось ежедневно.

Высокая влажность . Возможно, именно влажность в доме приводит к накоплению пыли. Пылевые клещи также чаще появляются в условиях повышенной влажности. И для того, чтобы пыль появлялась реже, старайтесь поддерживать влажность на уровне 40 – 50%.

. Возможно, именно влажность в доме приводит к накоплению пыли. Пылевые клещи также чаще появляются в условиях повышенной влажности. И для того, чтобы пыль появлялась реже, старайтесь поддерживать влажность на уровне 40 – 50%. Не вытираете пыль из-под поверхностей . Пыль естественным образом оседает не только там, где ее легко увидеть. И если вы игнорируете ее наличие под столами, шкафами и т.д. – она будет подниматься в воздух и снова оседать на мебели за считанные минуты.

. Пыль естественным образом оседает не только там, где ее легко увидеть. И если вы игнорируете ее наличие под столами, шкафами и т.д. – она будет подниматься в воздух и снова оседать на мебели за считанные минуты. Ношение обуви в помещении . Обувь переносит огромное количество пыли и грязи с улицы, и если ходить в ней по комнате, пыль будет накапливаться значительно быстрее.

. Обувь переносит огромное количество пыли и грязи с улицы, и если ходить в ней по комнате, пыль будет накапливаться значительно быстрее. Грязная вентиляция . Если воздушные фильтры в квартире засорены, пыль циркулирует обратно в дом. Фильтры нужно обязательно очищать или заменять каждые 2 – 3 месяца.

. Если воздушные фильтры в квартире засорены, пыль циркулирует обратно в дом. Фильтры нужно обязательно очищать или заменять каждые 2 – 3 месяца. Грязные ковры. Ковры – это идеальный тайник для огромного количества пыли, ведь они могут тайно накапливать грязь, клетки кожи, шерсть домашних животных и тому подобное. Пылесосить ковры советуют дважды в неделю, а также их нужно чистить несколько раз в год.



Протирать пыль нужно регулярно / Фото Pexels

Что делать, чтобы пыли стало меньше?

Исправить ситуацию возможно, но для этого нужно принять некоторые меры. В частности, распрощаться с лишними вещами. Один из самых простых способов уменьшить количество пыли – это не держать в доме больше предметов, чем действительно нужно. Особенно это касается текстильных изделий и маленьких сувениров на полках что, кажется, только и накапливают пыль, пишет The Spruce.

Также следите за техникой вытирания пыли – начинать нужно сверху, а потом уже спускаться ниже. Иначе пыль с верхних полок будет опадать на те, что вы уже вытерли.

