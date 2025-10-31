Уже пора доставать зимние пальто, свитера и куртки – но во время этого процесса вас может ожидать один очень неприятный сюрприз: моль, погрызшая вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Как избавиться от моли в шкафах?

Моль может легко проникнуть в шкаф незамеченной: она прячется в темных закоулках и складках ткани. Но если вообще не пускать насекомое в дом, это убережет от многих проблем, ведь избавиться от моли в доме на самом деле совсем непросто.

Итак, вот что нужно делать, если вы обнаружили дома моль:

Вынесите зараженные вещи . Если одежду погрызла моль, нужно запаковать его в полиэтиленовый пакет и вынести. Перед тем как приносить домой деликатную одежду или антикварные ковры, обязательно обратитесь к специалистам по чистке. Если одежда прочная, можно постирать и высушить ее при высоких температурах, чтобы уничтожить личинок.

Держите окна закрытыми . Если на них есть москитные сетки, залатайте в них любые дыры. Также не стоит забывать о регулярной уборке и чистке ковров и мягкой мебели.

Убирайте шерсть . Если у вас дома есть домашние животные – это дополнительный фактор риска. Личинки моли очень любят питаться шерстью животных, что оседает возле плинтусов и под мебелью.

Герметично упаковывайте одежду из шелка, пуха и меха. Делать это нужно, когда надолго убираете одежду, как вот это делают обычно весной, когда температура за окном повышается.

Какое средство лучшее от моли?

Ранее для предотвращения появления моли использовали нафталин – и он считается опасным для детей и домашних животных, поэтому использовать его не стоит, пишет Martha Stewart. Зато хорошим средством станут опилки красного кедра.

Темная сердцевина дерева содержит натуральные масла, что помогают уничтожать личинок моли. Еще один ароматный способ отогнать надоедливых насекомых – разложить на полках несколько веточек лаванды. Запах растения не нравится моли, и она будет убегать из вашего шкафа.

