Многие ошибочно считают, что опавшие ореховые листья могут навредить земле – мол, под ними ничего потом не будет расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Загородные будни".

Интересно Как ухаживать за "тещиным языком" зимой: главные правила ухода за растением

Нужно ли выбрасывать ореховые листья, когда они опадают?

Некоторые огородники верят, что листья ореха могут испортить весь участок: якобы под ними ничего не растет, и они даже отравляют землю, и в компост их вроде бы добавлять нельзя. Впрочем, украинская садовница считает, что зря его жгут ежегодно, ведь от сухих листьев еще можно получить немало пользы.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Эти листья на самом деле недооценены. В нем действительно есть вещество юглон, из-за которого и возник этот миф. Но оно действует только тогда, когда листья свежие. Как только они подсыхают и полежат на воздухе, юглон разлагается, и листья становятся вполне безопасными, – поделилась блогерша.

Она поделилась, что листья использует для того, чтобы укрывать грядки с чесноком и луком – и уже несколько лет подряд получает отличный результат. Листья хорошо удерживает влагу, сохраняет тепло и не дает земле пересыхать и промерзать.

Что делать с ореховыми листьями: смотрите видео

А вот после того, как листья убираются весной, под ними оказывается живая и рыхлая почва. А блогер не убирает его вообще и оставляет до сбора урожая. Поэтому, опавшие подсушенные листья идеально подходят для мульчирования – поэтому выбрасывать их точно не следует.

Листья богаты разнообразными питательными элементами и постепенно обогащать землю органикой.

Какие растения можно посадить под орехом?

Кроме того, миф и то, что под орехом вообще ничего не растет, пишет The Conservation Foundation. Главное – это подобрать удачные растения. Поэтому, вот несколько растений, которые можно сажать под грецким орехом:

ирисы;

дикий имбирь;

дикая герань;

папоротник;

большая голубая лобелия;

астры.

Что еще об уходе за садом осенью стоит знать?