Зимняя обувь с рельефной резиновой подошвой – лучший вариант на зиму, пишет Yahoo. Менять или выбрасывать сапоги не надо, достаточно лишь прибегнуть дома к незначительной хитрости, чтобы сделать его безопасным.

Как клей спасает обувь от падений?

Специалисты рассказали об эффективном методе, который заключается в создании искусственного сцепления на подошве. Для этого нужен прочный клей, кисточка и мелкозернистый материал – песок или обычная поваренная соль.



Клей поможет обуви не скользить по гололеду / Фото Freepik

Нужно нанести тонкий слой клея на подошву и пока он еще не высох – посыпать сверху песком или солью. В таком виде обувь надо оставить сохнуть на ночь. В результате получится шероховатая поверхность, которая уменьшит скольжение даже на льду. Важно только использовать мелкие зерна, потому что большие могут мешать ходьбе.

Какие еще есть полезные варианты?

Есть еще один действенный вариант – механически сделать подошву менее гладкой. Для этого подойдет наждачная бумага, пилочка для ногтей или даже обычный камень. Надо только потереть подошву, чтобы появились мелкие бороздки. Именно они помогут обуви лучше цепляться за поверхность.

Вместо клея можно даже воспользоваться краской для рисования. Ее надо полосками нанести на подошву и дать высохнуть. После этого обувь перестанет быть скользкой.

Когда надо быстро выйти из дома, а подошва достаточно гладкая, то выручить может обычный лак для волос. Нужно лишь средством сбрызнуть подошву и дать ей высохнуть. Метод помогает, но непродолжительный, поэтому процедуру придется повторять перед каждым выходом из дома.

Также во избежание скольжения обуви на льду, можно одеть старые носки поверх обуви, что создаст сцепление с замерзшей землей, пишет The Sun. Многие пользователи сами испытали этот лайфхак, на собственном опыте убедившись, что лед становится значительно менее скользким после одевания носков.

Что еще стоит знать об обуви?