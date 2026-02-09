Зимове взуття з рельєфною гумовою підошвою – найкращий варіант на зиму, пише Yahoo. Міняти чи викидати чоботи не треба, достатньо лише вдатися вдома до незначної хитрості, щоб зробити його безпечнішим.

Як клей рятує взуття від падінь?

Фахівці розповіли про ефективний метод, який полягає у створенні штучного зчеплення на підошві. Для цього потрібен міцний клей, пензлик та дрібнозернистий матеріал – пісок чи звичайна кухонна сіль.



Клей допоможе взуттю не ковзати по ожеледиці / Фото Freepik

Потрібно нанести тонкий шар клею на підошву й поки він ще не висохнув – посипати зверху піском чи сіллю. У такому вигляді взуття треба залишити сохнути на ніч. В результаті вийде шорстка поверхня, яка зменшить ковзання навіть на льоду. Важливо лише використовувати дрібні зерна, бо великі можуть заважати ходьбі.

Які ще є корисні варіанти?

Є ще один дієвий варіант – механічно зробити підошву менш гладкою. Для цього підійде наждачний папір, пилочка для нігтів чи навіть звичайний камінь. Треба лише потерти підошву, щоб з’явилися дрібні борозенки. Саме вони допоможуть взуттю краще чіплятися за поверхню.

Замість клею можна навіть скористатися фарбою для малювання. Її треба смужками нанести на підошву й дати висохнути. Після цього взуття перестане бути слизьким.

Коли треба швидко вийти з дому, а підошва досить гладка, то виручити може звичайний лак для волосся. Потрібно лише засобом збризнути підошву й дати їй висохнути. Метод помічний, але нетривалий, тому процедуру доведеться повторювати перед кожним виходом з дому.

Також для уникнення ковзання взуття на льоду, можна одягнути старі шкарпетки поверх взуття, що створить зчеплення із замерзлою землею, пише The Sun. Чимало користувачів самі випробували цей лайфхак, на власному досвіді переконавшись, що лід стає значно менш слизьким після одягання шкарпеток.

