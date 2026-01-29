В зимнее время дороги посыпают солью, которая оседает на сапогах, ботинках или кроссовках, пишет Martha Stewart. Перед тем как их очищать, сначала надо полностью высушить при комнатной температуре, а потом очищать.

Как очистить обувь от соли?

Соль на обуви имеет вид белых колец или мутных пятен. Для очистки нужно смешать воду и уксус в одинаковой пропорции. Тогда легонько протереть их мягкой тканью и дать высохнуть. Также стоит нанести кондиционер для кожаной обуви. Этот простой метод поможет растворить остатки соли и вернет коже прежний вид.

А вот замша и нубук – это материалы, которые совсем не любят лишнюю влагу и грубое трение. Нужно сначала дождаться полного высыхания обуви, а потом пройтись щеткой по замше. Чтобы убрать пятна, стоит воспользоваться специальной резинкой для этого материала. Стоит лишь помнить за то, что замшу нельзя чистить влажной.



Пятна соли легко убрать / Фото Pexels

Также в деликатном подходе нуждаются кроссовки. Для этого следует использовать хлорную воду и каплю мягкого мыла. Пятно тереть нельзя, только промокать.

Чтобы предотвратить соляные пятна, на обувь надо наносить водоотталкивающие средства, а после каждого выхода протирать обувь влажной салфеткой. Зимой пары обуви стоит чередовать между собой, чтобы дать предыдущей паре полноценно высохнуть.

Чтобы избежать скольжения обуви, можно натянуть шерстяные носки на ботинки или протереть подошву наждачной бумагой или гравием, пишет Mirror. Альтернативные методы включают нанесение смеси соли и клея, использование спрей-покрытия или натирание подошвы сырой картошкой для улучшения сцепления.

Какие еще есть зимние советы?