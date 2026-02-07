Идея использования кухонной металлической проволоки многих поразила. Интересный способ показан в инстаграм-сообщении @ddstep.in.ua.
Как использовать проволочки для посуды?
Оказывается, что обычный дротик является прекрасным средством против скольжения на гололеде. Похожие видеоролики уже появились в тиктоке, твиттере и собирают тысячи просмотров.
Способ использования очень прост. Нужно лишь приобрести в магазине металлическую проволоку, которая хорошо тянется и одеть на подошву обуви. Благодаря этому обувь будет лучше цепляться за лед во время ходьбы.
Такое подручное средство может действительно стать спасением в дни, когда тротуары превращаются в сплошной каток, а специальных накладок на обувь нет.
Однако к такому лайфхаку все равно надо относиться с осторожностью. Следует понимать, что дротик может повредить обувь из кожи или замши, поэтому его следует использовать только в особых случаях. Чтобы избежать падений в зимнее время, нужно осторожно ходить и одевать обувь с нескользкой подошвой.
Какой еще есть совет, чтобы не упасть на льду?
Зимой можно одевать носки на обувь, натягивая их поверх носка, чтобы избежать скольжения на льду. Выглядит это может и не совсем эстетично, но если одеть черные носки на темные сапоги, то это мало кто заметит. Об этом рассказала блогерша @darina_body_code в своем инстаграме.
Какие еще советы полезно знать?
Чайные пакетики зеленого чая могут эффективно устранить неприятный запах в обуви, впитывая влагу. Лавровый лист также можно использовать как природный дезодорант для зимней обуви и для отпугивания вредителей.
Чтобы избежать скольжения на льду, можно надеть старые носки поверх обуви, что создаст сцепление с замерзшей землей.