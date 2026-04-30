Эксперты по уходу за кухонной техникой отмечают, что электрочайники нужно периодически чистить, чтобы накипь не портила вкус воды, пишет Good Housekeeping.

Особенно осадок заметен на прозрачных моделях, поэтому уход за прибором – это не только вопрос качества воды, но и эстетика внешнего вида.

Частота чистки зависит от жесткости воды и того, как часто вы пользуетесь чайником. Чистку в среднем достаточно проводить раз в месяц. А сам процесс накипи очень легкий, поэтому можно воспользоваться одним из предложенных методов.

Чем очистить электрочайник?

Уксусом

Уксус хорошо растворяет минеральные отложения, которые образуются из-за жесткой воды.

Нужно смешать одну часть уксуса с тремя частями воды. Смесь доведите до кипения, а тогда выключите чайник и оставьте на 20 минут.

После этого все тщательно промойте несколько раз чистой водой, а при необходимости прокипятите воду еще раз, чтобы избавиться от запаха уксуса. Если накипи много, то внутри можно пройтись мягкой губкой.

Лимонным соком или лимонной кислотой

Сок лимона или кислота также эффективно удаляют накипь, однако не оставляют такого резкого запаха, как уксус.

Чайник нужно наполнить наполовину водой и добавить 2 столовые ложки лимонного сока или кислоты. Тогда раствор следует вскипятить и оставить на 20 минут, а затем вылить содержимое и хорошо все промыть внутри.

Дополнительно стоит еще раз прокипятить чайник, чтобы вывести запах от сока или кислоты.



Некоторые советы помогут быстро отмыть электрочайник / Фото Pexels

Пищевой содой

Сода также помогает убрать накипь на дне чайника. Нужно добавить 1 – 2 чайные ложки соды в воду, довести до кипения и оставить на 20 минут. Тогда все промыть и при необходимости протереть губкой, а потом еще раз сполоснуть, чтобы не осталось следов соды.

Эксперты отметили, что если накипь очень сильная, то можно оставить раствор внутри на ночь. Также не забывайте очищать внешнюю часть электрочайника – протирайте корпус от брызг жира или пищи.

Для этого следует использовать слегка влажную тряпку с мыльным раствором. Что важно, не мойте никогда чайник под краном и не погружайте в воду, потому что это может испортить электронику.

Southern Living пишет, что для тех, кто пользуется мягкой водой, очистки раз в месяц будет достаточно. Если же вода жесткая, то стоит проводить процедуру раз в неделю, чтобы не накапливать налет. Чтобы сохранить чайник чистым, остатки после кипячения лучше выливать и использовать фильтрованную воду по возможности.

Какие еще советы стоит прочитать?

Очистить духовку может обычная пена для бритья, которая способна растворить даже самую стойкую грязь и засохший жир. Достаточно лишь нанести пену на все грязные поверхности – дверцы, стенки и дно духовки и оставить на 30 минут, а потом удалить остатки скребком или протереть духовку влажной тряпкой или губкой.

Специалисты советуют мыть окна в то время, когда на стекло не будет попадать прямой солнечный свет – это поможет избежать пятен после высыхания. Для создания домашнего раствора нужно уксус и воду смешать в распылителе в равных пропорциях и распылить на стекло.