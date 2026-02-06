Независимо от того, или вы попали в ливень, наступили в лужу или снег, мокрая обувь – это очень неприятно, пишет Better Homes&Gardens.

К счастью, высушить обувь можно достаточно быстро.

Как быстро высушить обувь?

Прежде всего нужно запомнить простое правило, которым пренебрегает немало людей: сушить обувь под батареей или феном – это плохая идея. Может показаться, что это ускорит процесс, и это частично правда – впрочем, такая сушка одновременно может просто испортить обувь.

Вместо этого лучше сушить ботинки в хорошо проветриваемом помещении на воздухе. Вытяните из обуви шнурки и стельки и максимально раскройте его, чтобы нижняя часть сохла быстрее. Внутри и снаружи промокните обувь сухим полотенцем – он поможет поглотить всю лишнюю влагу.

Наполните обувь бумажными полотенцами или газетами: этот элементарный лайфхак поможет избавиться от нежелательной влаги гораздо быстрее. Для лучших результатов наполнитель желательно менять каждые несколько часов.

Что делать, чтобы обувь не имела запаха?

Неприятный, затхлый запах обуви – это еще одна проблема, возникающая именно из-за промокания. Влажная и теплая среда просто идеально подходит для размножения бактерий – и для того, чтобы ботинки приятно пахли, нужно приложить усилия.

К счастью, покупать ничего не нужно, пишет The Spruce. Достаточно будет использовать несколько домашних средств:

цитрусовые кожуры – их нужно положить в ботинки на ночь;

замораживание – просто положите обувь в морозильную камеру на ночь, и после этого все бактерии, вызывающие плохой запах, погибнут;

спирт – его можно забрызгать внутрь обуви, чтобы избавиться от неприятных ароматов.

Какие еще лайфхаки нужно знать?