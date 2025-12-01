Доволі ласими для мишей є комори, де зберігаються запаси продуктів, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. З першими морозами вже можна зіткнутися з гризунами, тому потрібно прикласти мінімум зусиль, щоб бути певними, що вони не проберуться в укриття.

Зрозуміти, що миші вже оселилися в коморі досить просто. Уздовж стін можна помітити темний послід, вночі буде чутно шурхоти в стінах, а на картоні стануть помітними сліди від гризіння.

Як вберегти комору від мишей?

Перекрийте всі входи

Миші здатні пролізти у щілину розміром в монету, тому треба перевірити стіни та фундамент на наявність щілин, місця біля труб, вентиляції, а також горище і підвал. Якщо є дірки, то їх варто загерметизувати.

Приберіть доступ до їжі

Усі продукти потрібно зберігати в щільно закритих контейнерах, не залишаючи їжу на відкритих поверхнях. Будь-які крихти потрібно одразу прибирати й витирати протікання. Сміття доволі часто приваблює мишей, тому його варто регулярно виносити.



Доступ мишей до дому можна звести до мінімуму / Фото Pexels

Позбудьтеся безладу

Гризуни люблять оселятися у закутках з безладом, тому варто прибрати старі картонні коробки, паперові пакети та будь-які інші накопичення у коморі. Якщо поруч з домом зберігаються дрова впритул до стіни, то миші можуть облаштувати там гнізда.

Якщо правильно підготувати будинок до зими, то можна легко випередити проблему.

До слова, гризуни не люблять фольгу через її шелест і слизьку поверхню, що змушує їх тікати з приміщення, пише Express. Вистелення фольгою місць, де можуть бути миші чи щурі, допомагає їх відлякати. Цей метод зовсім недорогий, але доволі дієвий, тож спробуйте його повторити.

