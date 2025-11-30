Вывести дрозофил из кухни можно довольно простым домашним методом, пишет 24 Канал. Для этого нужно сделать эффективную ловушку на основе яблочного уксуса и еще нескольких ингредиентов.

Читайте также Почему в шкафу появляется моль: простые шаги, которые избавят ее навсегда

Как быстро избавиться от дрозофил?

Для выведения мошек нужно в глубокую тарелку налить 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса и добавить несколько капель моющего средства для посуды, одну столовую ложку меда и немного воды. Все нужно тщательно перемешать и оставить смесь на столе.

Через 15 минут мошки начнут слетаться на запах и падать в раствор, а через несколько часов в тарелке окажутся все дрозофилы, летавшие на кухне. Благодаря такому лайфхаку удастся избавиться от всех надоедливых дрозофил.



Простые методы выведения дрозофил / Фото Pexels

Также можно нарезать несколько зубчиков чеснока и разложить его в тех местах, где больше всего дрозофил. Мошки очень не любят чесночного аромата, поэтому исчезнут и больше не появятся.

А еще эффективным является пламя свечи. Для этого метода в кастрюлю с водой нужно поставить свечу. Пламя станет для них источником света, поэтому они подлетят, подожгут крылья и утонут в воде.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?