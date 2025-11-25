Чаще всего моль становится активной весной и летом, когда самки ищут для себя место, чтобы отложить яйца, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Однако даже в холодное время моль может пробраться в помещение.

Как появляется моль в шкафу?

Моль попадает в дом через открытое окно или прикрепившись к одежде. Именно поэтому, если вы перевозите вещь из одного места в другое, то следует хорошо его пересмотреть на наличие вредителей.

Отпугнуть моль довольно просто. Нужно только тканевые мешочки наполнить лавандой и положить в шкаф.

Сушеный розмарин, тимьян, гвоздику, лаванду или лавровые листья поместите в тканевый мешочек и положите в шкафы и ящики. Также можно использовать эфирные масла, если нет высушенных растений,

– отмечают специалисты.

Сильно отпугивает моль специфический запах корицы. Нужно разложить палочки по разным местам, обернув их в пергаментную бумагу. Благодаря корице будет хорошо пахнуть одежда, а специя станет профилактикой против моли в шкафу.



Моль можно вывести из шкафа / Фото Pexels

Среди легких лайфхаков можно воспользоваться хозяйственным мылом. Его нужно лишь разложить на полках шкафа. Запах мыла является неприятным для моли, поэтому она быстро покинет шкаф или даже не залетит внутрь.

Шерсть, шелк, мех и кожу нужно хранить в герметичных контейнерах, потому что именно эти ткани чаще всего поражаются молью.

Тиса красного кедра станет помощником для выведения моли из дома, пишет Martha Stewart. Темная сердцевина дерева содержит натуральные масла, помогающие уничтожать личинок моли. Раньше использовали против моли нафталин, но он вредный, поэтому от него все чаще отказываются.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?