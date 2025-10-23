Тараканы не только отвратительны на вид, но и довольно вредны, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. На своих лапах они переносят различные заболевания, поэтому при наличии даже одного таракана, надо сразу бить тревогу, поскольку размножаются они очень быстро.

Избавиться от незваных гостей можно достаточно легко без химии и дорогих затрат, если знать, как правильно с ними бороться, и какие именно эффективные средства использовать.

Как вывести тараканов?

Для быстрого результата большинство из нас привыкли сразу бежать в магазин за специальными химическими препаратами, однако домашние средства нередко являются более безопасными и дешевыми. Чтобы избавиться от тараканов, нужны лишь 4 простых ингредиента.

Как приготовить домашнее средство от тараканов?

Приготовить порошок против тараканов нужно из нескольких компонентов:

1 стакан буры;

1 стакан кукурузной муки;

0,5 стакана пшеничной муки;

четверть стакана сахара.

Все это нужно смешать в миске и посыпать порошок в тех местах, где чаще всего появляются тараканы. Часто они находят убежище за холодильником, в шкафу, под плитой или умывальником. Проходя сквозь порошок, вредители начнут его есть и погибнут.



Тараканов можно быстро избавиться / Фото Pexels

Как предотвратить появление тараканов?

Чтобы вредители больше не возвращались, нужно закрыть все щели и отверстия герметиком. Даже мелкие крошки привлекают тараканов, поэтому перед сном всегда подметайте кухню и убирайте все остатки пищи с поверхностей. Также следует помнить, что вредителей привлекает влага, поэтому надо устранить любые протечки и починить краны.

Если же вы не против использования химических веществ для борьбы с тараканами, то можно воспользоваться жидкими пестицидами, пишет The Spruce. Они нарушают нервную и дыхательную системы, а также останавливают рост тараканов и блокируют их возможности к размножению.

Также эффективной является борная кислота. Порошок быстро отпугивает вредителей, а при попадании в организм – смертельно влияет на все системы. Вывести тараканов из дома можно благодаря диатомовой земле – порошка, изготовленном из окаменелых остатков диатомовых водорослей (древних водорослей, живущих в морях).

