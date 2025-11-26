Хранение чеснока в холодильнике стимулирует его прорастание, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Strong. Несмотря на то, что проросший чеснок можно употреблять и он не является вредным, однако это является признаком того, что со своего пика он уже вышел.
Где еще нельзя хранить чеснок?
Не совсем правильно хранить чеснок на кухне при плюсовой температуре. Из-за этого обменные процессы овоща ускоряются, поэтому чеснок начнет прорастать. В теплом месте чеснок потеряет влагу и начнет быстро усыхать.
Чеснок можно легко хранить всю зиму / Фото Pexels
А еще влияет на качество хранения чеснока высокая влажность воздуха, превышающая 75%. В таком случае чеснок начнет гнить, поскольку влажная среда позволяет спорам грибков активно размножаться.
Где нужно хранить чеснок?
Чеснок может простоять от 3 до 5 месяцев в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, пишет Martha Stewart. Держать овощи лучше в корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете. Важно обеспечить чесноку циркуляцию воздуха, чтобы он не испортился.
Какие еще секреты стоит знать?
Для выбора сладкой хурмы стоит выбирать насыщенно-оранжевые и мягкие плоды, а если купили твердую хурму, ее можно выдержать при комнатной температуре или заморозить для уменьшения терпкости.
Виноград нужно хранить немытым в воздухопроницаемой упаковке в холодильнике, мыть только перед употреблением.