И для того, чтобы идеально вымыть окна на Пасху, нужно знать лишь несколько простых хитростей, пишет Interia Kobieta.

Как вымыть окна без разводов?

Самым эффективным и дешевым методом считается раствор воды и уксуса в одинаковом соотношении. Уксус хорошо выводит из окон осадок, пыль и жир, а еще придает окнам блеск. При правильном использовании он не оставит разводов.

Если же окна очень грязные и не мылись после зимы, то можно добавить 2 – 3 капли средства для мытья посуды, чтобы растворить стойкие загрязнения.

Для мытья окон следует использовать мягкие салфетки из микрофибры – они лучше всего подходят для стекла, потому что качественно удаляют грязь и не царапают поверхность. Мыть окна губками с шероховатым покрытием нельзя, потому что они могут оставлять микроповреждения на стекле.



Простой способ мытья окон / Фото Freepik

Избежать разводов можно благодаря резиновому скребку, который быстро удаляет воду со стекла. Это средство особенно пригодится в помещениях с большими окнами. После мытья специалисты советуют отполировать окна сухой салфеткой из микрофибры.

Когда именно мыть окна?

Худшее время для мытья окон – солнечный и жаркий день. Солнечные лучи приводят к тому, что вода и моющие средства высыхают слишком быстро. Из-за этого моющее средство высыхает слишком быстро, приводя к появлению пятен и полос на стекле.

Окна стоит мыть в облачный бездождевой день. При таких условиях окна сохнут медленнее, поэтому есть больше времени, чтобы их протереть и отполировать.

В общем мытье и полировка не должны занимать слишком много времени. Чем быстрее удалится влага с поверхности, тем меньше будет риск образования разводов. Благодаря правильной технике и нескольким правилам мытья конечный результат поразит каждого.

Чем еще помыть окна?

Блогерка София Сизова также советует мыть окна раствором воды и уксуса, однако добавляет к средству еще несколько ингредиентов.

Для средства понадобится:

200 миллилитров воды;

100 миллилитров спирта или водки;

100 миллилитров уксуса;

1 столовая ложка глицерина.

Для приготовления раствора нужно сначала смешать в емкости воду, спирт, уксус и глицерин. Тогда готовую жидкость надо перелить в бутылку с распылителем, чтобы было удобнее наносить на стекло. Перед мытьем окно достаточно очистить салфеткой, чтобы убрать всю пыль и грязь. Средство нужно только распылить на поверхность стекла и вымыть микрофиброй.

