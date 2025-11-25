Пользователи часто тестируют всевозможные хитрости, которые помогают ускорить процесс, поэтому нашелся метод для мытья шампиньонов, который займет меньше минуты, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Алины Бурлаки.

Как быстро почистить шампиньоны?

Один лайфхак набрал много просмотров и лайков, поскольку предлагает простой способ мытья шампиньонов без лишних усилий. Метод настолько универсальный, что вы точно захотите его попробовать.

Сначала грибы нужно пересыпать в большую и глубокую миску, а дальше засыпать мукой. После этого грибы надо распределить так, чтобы мука покрывала каждый шампиньон легким слоем.

Далее грибы надо залить холодной водой и легкими движениями их покупать. Уже через несколько секунд большинство грибов станут чистыми.

Как быстро отмыть грибы: смотрите видео

Порой самые эффективные решения могут быть самыми простыми. Этот трюк может стать вашим новым мастхевом, если вы часто готовите блюда из грибов.

К слову, сушить грибы нужно постепенно, чтобы сохранить весь вкус и аромат, пишет Shuba. Обычно нужно включить духовку на 40 градусов и поставить режим конвекции, или же выставить 50 – 60 градусов и оставить дверцу духового шкафа приоткрытой.

Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?