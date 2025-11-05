После покупки виноград нужно класть в холодильник – это правильно, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Однако есть одно действие, которое повлияет на срок его хранения.

Что сделать, чтобы виноград оставался свежим?

Главная ошибка после покупки винограда – мытье. Да, виноград нужно мыть, чтобы избавиться от пыли и бактерий, но это надо делать только перед употреблением. Если помыть виноград и оставить на тарелке, то его порча ускорится в разы.

Когда влага попадает на кожуру, то создает идеальную среду для появления плесени и ускоряет процесс гниения.



Виноград стоит мыть только перед употреблением / Фото Pexels

На ягодах есть естественный восковой налет – незаметный для нас защитный слой, который предохраняет виноград от повреждений и порчи. Мытье винограда водой приводит к тому, что он быстрее начинает терять свежесть. Кожура начинает травмироваться, а мякоть портится.

Чтобы виноград оставался сочным и вкусным, его нужно хранить немытым в воздухопроницаемой упаковке в холодильнике. Мойте его только перед тем, как будете употреблять.

Для того, чтобы лимоны долго оставались свежими и не гнили, их надо хранить в холодильнике в герметичном контейнере, пишет Martha Stewart. Для длительного хранения можно заморозить лимоны, благодаря чему они могут оставаться свежими до полугода.

