Зберігання часнику у холодильнику стимулює його проростання, пише 24 Канал з посиланням на Live Strong. Попри те, що пророслий часник можна вживати і він не є шкідливим, проте це є ознакою того, що зі свого піку він вже вийшов.

Де ще не можна зберігати часник?

Не зовсім правильно зберігати часник на кухні при плюсовій температурі. Через це обмінні процеси овоча прискорюються, тож часник почне проростати. У теплому місці часник втратить вологу й почне швидко всихатися.



Часник можна легко зберігати всю зиму / Фото Pexels

А ще впливає на якість зберігання часнику висока вологість повітря, що перевищує 75%. У такому випадку часник почне гнити, оскільки вологе середовище дає змогу спорам грибків активно розмножуватися.

Де потрібно зберігати часник?

Часник може простояти від 3 до 5 місяців у прохолодному, сухому та добре провітрювальному місці, пише Martha Stewart. Тримати овочі краще в кошику, сітчастому мішку чи паперовому пакеті. Важливо забезпечити часнику циркуляцію повітря, щоб він не зіпсувався.

Які ще секрети варто знати?