Об универсальности водки большинство даже не догадываются, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Благодаря простому составу (вода и этанол), а еще отсутствие красителей и ароматизаторов, водка действует как натуральный обезжириватель и дезинфектор. Кроме выведения плесени, водку можно использовать во многих бытовых делах.
Читайте также Уксус должен появиться в вашей ванной уже сегодня: вы не догадывались о его пользе
Как использовать водку в быту?
Удаление плесени
Водка является отличным природным средством против грибка. Нужно распылить напиток на пораженный участок (плитка или душевая кабина), оставить на 10 минут, а потом протереть щеткой. В отличие от виблювача, водка не раздражает слизистые и не повреждает поверхности.
Снятие наклеек и остатков клея
Этикетки на банках и липкие следы после ценников легко убрать обычной водкой. Достаточно ею намочить салфетку, приложить на минуту и протереть. Клей растворится быстро без каких-либо усилий.
Освежение и дезинфекция обуви
В спортивной или повседневной обуви накапливается запах из-за бактерий и влаги. Нужно распылить внутрь немного водки и оставить высохнуть. За ночь аромат исчезнет.
Водка дезинфицирует плохой запах обуви / Фото Pexels
Чистота стекла и зеркал без разводов
Водка подходит для мытья стеклянных поверхностей, потому что быстро испаряется и не оставляет полос. Ее нужно смешать с дистиллированной водой в одинаковой пропорции, нанести на поверхность, а потом протереть салфеткой из микрофибры. После такого средства зеркала и окна будут блестеть.
Уход за ювелирными изделиями
Украшения можно легко очистить водкой. Опустите их в раствор на несколько минут, а потом аккуратно почистите щеткой.
Возвращение блеска металлу
Хром, нержавейка, ручки и смесители достаточно легко очищаются всего несколькими движениями. Нанесите водку на ткань и протрите, чтобы снять налет, жирность и отпечатки пальцев.
Какие надо знать лайфхаки о стирке?
Существует лайфхак для стирки, который предусматривает использование влажной салфетки. Благодаря такому применению удастся собрать шерсть и ворсинки.
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.