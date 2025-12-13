Елка – не слишком прихотливое в уходе дерево, поэтому ошибочно может сложиться впечатление, что обрезать ее можно в любой момент. Действительно ли это так – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Muratordom.

Надо ли обрезать елку?

Елка абсолютно ничем не отличается от других деревьев, поэтому обрезать ее ветви – вполне уместное занятие. Так дерево будет не только здоровым, но и будет иметь красивую форму.

Елки можно обрезать до первых морозов / Фото Pixabay

Как и все хвойные деревья, елки лучше всего обрезать поздней осенью или ранней весной. Но есть и хорошие новости – пока нет сильных морозов, то обрезка елке не повредит.

Как правильно обрезать елку?

Обрезку елки стоит начинать сверху, и постепенно двигаться вниз. Угол обрезки веток – 45 градусов, делайте надрез выше почки или узла, советует портал E-botanica.

Старайтесь сохранить естественную форму дерева. А еще не стоит удалять более трети ветви за один раз – это может быть опасно для дерева.

Какие советы пригодятся?