Мытье холодильника – это не самая приятная задача, и поэтому многие стараются откладывать его на потом так долго, насколько это возможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Интересно Вот 3 лучших способа поливать орхидеи: цветы вас только поблагодарят
Почему из холодильника идет неприятный запах?
Поддон для воды
Перед тем как полностью отключить холодильник из сети и разморозить его, внимательно осмотрите поддон для воды, особенно заднюю часть нижнего – его трудно увидеть, и поэтому вы можете и не подозревать, что он требует тщательной чистки.
Например, могла протечь упаковка с мясом, и жидкость, что затекла в поддон, будет давать неприятный запах.
До речі, знайти холодильник чи полиці до нього за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для чищення і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Полки
Если вы уже почистили поддон, а запах все еще остался, самое время осмотреть полки – на них также могут накапливаться протечки и остатки пищи. Полки периодически нужно извлекать и чистить, пишет Martha Stewart.
Щели между ящиками
Даже после того, как вы вытащите все полки, легко пропустить несколько щелей или отверстий в закоулках холодильника. Их также нужно почистить – сделать это можно с помощью дистиллированного уксуса, если вы не хотите использовать бытовую химию.
Морозильная камера
Странный запах в вашем холодильнике может идти вовсе не из него, а из морозилки. В большинстве холодильников "холод" выходит из морозильной камеры через вентиляционное отверстие – и если в вашей морозилке хранится немало старой "ароматной" еды, это может стать источником вони.
Льдогенератор
Если в вашем холодильнике есть специальный механизм для выработки льда, в него могла попасть плесень. В таком случае запах будет далеко не самым приятным.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
Иногда плохие запахи возникают не только в холодильнике – к счастью, очистить воздух во всей квартире можно очень просто и быстро благодаря элементарному трюку с пищевой содой.
А на кухне многие хозяйки делают ошибку с хранением растительного масла – оказывается, его нельзя класть на одно очень популярное место.