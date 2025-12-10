Бутылка вина – это замечательный подарок, однако лишь в том случае, если хозяева воспользуются им в ближайшее время. Если же такой уверенности нет – 24 Канал предлагает добавить оригинальности и воспользоваться подсказкой портала Southern Living.

Что подарить хозяевам вместо вина?

Это может показаться странным, но с давних времен одним из лучших подарков, которые символизировали доверие и домашний уют, был хлеб. И есть несколько аргументов, почему такой подарок остается актуальным до сих пор.

Во-первых – практичность. Когда гостей много – хлеб точно пригодится. Конечно, речь идет о крафтовом или сделанном собственными руками, ведь обычный батон хозяева вполне смогут купить сами.

Сделанный собственноручно хлеб – отличный подарок / Pixabay

Во-вторых – глубокий символизм. Хлеб на протяжении многих веков символизировал достаток, богатство, домашний уют – все, что так важно для каждого из нас. Хорошим решением будет сделать праздничный хлеб собственноручно, найти рецепт на вкус – дело нескольких секунд. А еще это покажет друзьям или родным, что вы очень их цените и готовы приложить усилия, чтобы удивить их или сделать приятный подарок.

Что еще можно взять в качестве подарка?

Все, что создает уют всегда актуально. А тем более когда оно находит практическое применение, поэтому красивые свечи станут хорошим вариантом, советует Goodwknd.

Однако если они с определенным ароматом, то лучше посоветоваться с близкими. У некоторых людей неправильный аромат может вызвать дискомфорт и даже головную боль, поэтому здесь надо быть осмотрительными.

