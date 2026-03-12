Потенциальный недостаток капсул заключается в определенной заранее дозировке, пишет Better Homes&Gardens. Существует высокая вероятность недостаточного количества средства или передозировки. По этой причине некоторые вещи лучше не стирать капсулами, а использовать гель или сыпучий порошок.

Какие вещи нельзя стирать с капсулами?

Деликатные ткани

В капсулах содержится концентрированная формула порошка, которая может для деликатных тканей быть слишком агрессивной. Из-за этого ткань имеет все шансы потерять цвет или повредиться. Кроме того, некоторые ткани не стоит даже стирать в стиральной машинке.

Сильно загрязненная одежда

В капсулах фиксированная дозировка, поэтому не очень подходит для загрязненной одежды. Чтобы удалить сильные пятна одной капсулы может быть мало, а две – уже много. Именно поэтому лучше перед стиркой нанести на вещь пятновыводитель, а тогда уже бросать в машинку.

Незначительная загрузка белья

Мало вещей в барабане может привести к тому, что капсула выделит слишком большое количество моющего средства. Из-за этого на ткани могут остаться следы порошка или избыточная пена в барабане.



Стирка в холодной воде

Иногда капсулы в холодной воде не полностью растворяются, поэтому на одежде могут остаться следы моющего средства. В таком случае лучше использовать средства, которые подходят для стирки при низких температурах.

Пуховые вещи

Пуховики могут после стирки с концентрированным средством испортить свой вид, а наполнитель имеет все шансы слипнуться. Для пуховых курток или одеял лучше использовать жидкие моющие средства.

Спортивная одежда

Вещи, которые отводят влагу лучше стирать сыпучим порошком. Во время стирки капсула может и не раствориться полностью, тогда остатки моющего средства могут накопиться в волокнах материала.

Вещи с молниями

Концентрированные средства из капсул могут оставаться между зубцами молнии. Из-за этого со временем может снизиться их эффективность.

На стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут не такими заметными. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

Что еще стоит знать о стирке?