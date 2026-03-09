Профессиональные средства разрушают нежные волокна, поэтому после такой стирки приходится тратить много времени на глажку, чтобы сделать тюль эстетически привлекательной, пишет City Magazine.

Чем постирать серый тюль?

Оказывается, решить все проблемы может обычный сахар. Он является одним из древнейших натуральных средств для крахмаления. Наши бабушки не имели доступа к дорогим синтетическим спреям для укрепления тканей, поэтому им пришлось использовать сахар.

Растворяясь в воде и впитываясь в ткань, он создает невидимую кристаллическую структуру, которая возвращает занавескам их "заводскую" упругость и форму, которую они теряют во время стирки.

Кроме того, сахар оптически освежает цвет. Он создает светоотражающий слой на поверхности ткани, благодаря чему тюль начинает выглядеть светлее. Ключ успеха – в правильной дозировке и моменте добавления сахара.



Тюль можно легко освежить / Фото Pexels

Сначала надо постирать тюль в стиральной машине с использованием программы деликатной стирки, чтобы не повредить волокна. После завершения стирки есть 2 варианта использования сахара.

Первый вариант заключается в замачивании занавесок. Нужно растворить 5 – 7 столовых ложек сахара в теплой воде, погрузить в раствор тюль и оставить на несколько часов, чтобы вода пропиталась в волокна.

Второй вариант более практичный. Достаточно растворить 3 столовые ложки сахара в небольшом количестве воды и вылить смесь в отделение для смягчения ткани перед полосканием.

Преимуществом такой стирки является не только белизна тюля, но и минимизация утюга, поскольку сахарный раствор предотвращает образование складок. Вынув занавески из барабана, не надо их сильно выкручивать. Пока они еще влажные их надо успеть повесить на карниз.

Вес воды потянет их вниз и выровняет, а сахар обеспечит фиксацию во время высыхания. Хозяйки отмечают, что после такой сахарной стирки в комнате будет пахнуть свежестью. При желании, в сахарную воду можно даже добавить каплю эфирного масла.

Тюль желательно стирать дважды в год, но есть вещи, которые требуют гораздо более частой стирки, пишет Southern Living. К примеру, постельное белье, полотенца, входные коврики и одежду нужно стирать каждую неделю, чтобы избежать размножения бактерий и неприятных запахов.

