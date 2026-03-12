Потенційний недолік капсул полягає у визначеному заздалегідь дозуванні, пише Better Homes&Gardens. Існує висока ймовірність недостатньої кількості засобу або передозування. З цієї причини деякі речі краще не прати капсулами, а використовувати гель чи сипучий порошок.

Читайте також Більше не періть так рушники: від однієї помилки вони стануть сірими та шорсткими

Які речі не можна прати з капсулами?

Делікатні тканини

У капсулах міститься концентрована формула порошку, яка може для делікатних тканин бути занадто агресивною. Через це тканина має всі шанси втратити колір чи пошкодитися. Окрім того, деякі тканини не варто навіть прати в пральній машинці.

Сильно забруднений одяг

У капсулах фіксоване дозування, тому не дуже підходить для забрудненого одягу. Щоб видалити сильні плями однієї капсули може бути замало, а дві – вже забагато. Саме тому краще перед пранням нанести на річ засіб для виведення плям, а тоді вже кидати в машинку.

Незначне завантаження білизни

Мало речей у барабані може призвести до того, що капсула виділить занадто велику кількість миючого засобу. Через це на тканині можуть залишитися сліди порошку або надлишкова піна в барабані.



Гелеві капсули не варто кидати в барабан, якщо там мало білизни / Фото Freepik

Прання у холодній воді

Іноді капсули у холодній воді не повністю розчиняються, тож на одязі можуть залишитися сліди миючого засобу. У такому разі краще використовувати засоби, які підходять для прання при низьких температурах.

Пухові речі

Пуховики можуть після прання з концентрованим засобом зіпсувати свій вигляд, а наповнювач має всі шанси злипнутися. Для пухових курток чи ковдр краще використовувати рідкі миючі засоби.

Спортивний одяг

Речі, які відводять вологу краще прати сипучим порошком. Під час прання капсула може й не розчинитися повністю, тоді залишки миючого засобу можуть накопичитися у волокнах матеріалу.

Речі з блискавками

Концентровані засоби з капсул можуть залишатися між зубцями блискавки. Через це з часом може знизитися їхня ефективність.

На пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть не такими помітними. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Що ще варто знати про прання?