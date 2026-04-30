Температура воды играет ключевую роль в стирке, пишет Real Simple. Оказывается, что некоторые пятна эффективнее выводятся именно в холодной воде. Порой горячая вода может закрепить загрязнения в ткани, усложнив дальнейшее выведение пятен.

Почему холодная вода лучше удаляет пятна?

Эксперт Брайс Грубер отметила, что холодная вода может справиться с большинством пятен. Если обработать пятно специальным средством и дополнительно добавить еще в отсек для стирки, то можно вполне включать стирку с низкой температурой воды.

Все, что содержит белок (пот, кровь, молочные продукты, яйца или молочное питание), всегда следует стирать холодной водой. Высокая температура воды может фактически "приготовить" белки в волокнах, поэтому это больше усложнит удаление пятен.



Вещи с пятнами нужно стирать в холодной воде / Фото Pexels

Холодную воду также следует использовать для синтетических материалов, слегка загрязненных вещей или деликатных материалов. Вода низкой температуры гораздо лучше влияет на ткани – цвета остаются ярче, а волокна разрушаются медленнее.

Когда нужно использовать горячую воду?

Для удаления пятен, вызванных кулинарным жиром, маслом, восковыми веществами и сильно въевшейся грязью или запахами - нужно использовать горячую воду. Она нужна для полной активации химических веществ, которые выводят пятно.

Горячая вода растворяет маслянистые вещества, которые являются полутвердыми. Холодная вода просто не может сделать это так эффективно, даже с сильным моющим средством,

– добавила эксперт Кристин Фракасси.

Важным фактором является выбор моющего средства, которое вы используете и режим стирки. Интенсивную механическую обработку обеспечивает режим для выведения пятен от 40 до 60 градусов.

Для ароматизации одежды после стирки можно использовать многократные шарики для сушки с несколькими каплями разведенного эфирного масла, пишет Good Housekeeping. Кухонное полотенце в сушильной машине ускоряет процесс сушки и снижает потребление электроэнергии, если использовать его на первые 15 минут.

Какие еще есть лайфхаки о стирке?

Чистка стиральной машины

Эксперты рекомендуют ежемесячно чистить стиральную машину, чтобы предотвратить появление плесени, даже если она выглядит чистой.

Отбеливание носков

Для отбеливания белых носков рекомендуется использовать лимонный сок вместо смягчителя для ткани, поскольку он действует как естественный отбеливатель.